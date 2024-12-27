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زلزال قوي يضرب جزيرة هونشو اليابانية - أخبار كلمتك

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زلزال قوي يضرب جزيرة هونشو اليابانية - أخبار كلمتك

زلزال قوي يضرب جزيرة هونشو اليابانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:20 صباحاً - ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو، في الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد) أنه تم تحديد مركز الزلزال، الذي كان على عمق 10 كيلومترات، مبدئيًّا عند خط عرض 30.52 درجة شمالًا وخط طول 142.22 درجة شرقًا.

ولا توجد معلومات حول سقوط ضحايا أو أضرار محتملة نتيجة الزلزال حتى الآن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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