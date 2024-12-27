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أشرف زكي يواصل تجهيزات بناء وتشييد مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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أشرف زكي يواصل تجهيزات بناء وتشييد مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

أشرف زكي يواصل تجهيزات بناء وتشييد مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - تواصل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الأعمال النهائية من البناء والتشييد الخاص بالمسرح الجديد التابع لنقابة المهن التمثيلية بمحافظة الإسكندرية.

نقيب المهن التمثيلية 

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان له اليوم الجمعة، إنه بصدد عمل احتفال ضخم فور الافتتاح الخاص بمسرح النقابة هناك، مشيرا إلى أن الافتتاح الخاص بالمسرح سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة.

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مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية 

وكان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة قد قال إن المسرح سيستقبل عروض المسرحيين في الإسكندرية، ليكون رؤية مسرحية جديدة لأعضاء النقابة وطلاب المعهد بالإسكندرية ودراسي المسرح بقسم المسرح بآداب الإسكندرية، وغيرهم من مسرحيي هذه المدينة العريقة، التي تعد مدينة مسرح بامتياز، وتضم المئات من المسرحيين الأكفاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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