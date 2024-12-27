معاكم في 3 أجزاء من سيد الناس، عمرو سعد يحسم الجدل حول خلافه مع محمد سامي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - أعلن الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أنه لا يوجد خلاف بينه وبين مخرج العمل محمد سامي بكواليس مسلسل سيد الناس الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2025.

وكتب عمرو سعد: لمن يقول اننا مختلفين انا وسمسم بالعكس إحنا متفقين على الشغل سهرانين ببنطلونات البيجامات، بأمر الله مسلسل سيد الناس أقوى مسلسل في رمضان 2025, و2026، 2027، بنفكر في 3 أجزاء.

عودة محمد سامي ومي عمر من بيروت

وكان المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر عادا من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد حضور حفل جوائز “ موريكس دور”، والذي تم تكريمهما به كأفضل مخرج وأفضل ممثلة في رمضان 2024.

وحصل محمد سامي على إجازة لمدة ثلاثة أيام، من تصوير مسلسل “سيد الناس” ليحضر حفل تكريمه، وعاد ليستكمل تصوير المسلسل بأحد الاستوديوهات بطريق الإسكندرية الصحراوي.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، داليا البحيري.

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