اتهام الحوثيين باستخدام سلاح كيماوي - أخبار كلمتك

في تصريح جديد أثار الجدل، شبّه الكاتب السياسي عبدالستار الشميري مليشيا الحوثي بنظام بشار الأسد في سوريا، متهماً إياها باستخدام السلاح الكيماوي وتعذيب المعتقلين في سجون سرية.



وقال الشميري في تصريحات صحفية إن "مليشيا الحوثي لا تختلف عن نظام الأسد في ممارساتها الوحشية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، حيث تستهدف المدنيين بالسلاح الكيماوي وتقوم بتعذيب المعتقلين في سجونها السرية بشكل ممنهج".



وأضاف الشميري أن "هذه الممارسات البشعة تهدف إلى ترويع المدنيين وكسر إرادتهم، وتؤكد على طبيعة النظام الحوثي الإرهابي الذي لا يهمه سوى البقاء في السلطة بأي ثمن".



ودعا الشميري المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة.

