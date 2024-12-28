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اتهام الحوثيين باستخدام سلاح كيماوي - أخبار كلمتك

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اتهام الحوثيين باستخدام سلاح كيماوي - أخبار كلمتك

اتهام الحوثيين باستخدام سلاح كيماوي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

في تصريح جديد أثار الجدل، شبّه الكاتب السياسي عبدالستار الشميري مليشيا الحوثي بنظام بشار الأسد في سوريا، متهماً إياها باستخدام السلاح الكيماوي وتعذيب المعتقلين في سجون سرية.


وقال الشميري في تصريحات صحفية إن "مليشيا الحوثي لا تختلف عن نظام الأسد في ممارساتها الوحشية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، حيث تستهدف المدنيين بالسلاح الكيماوي وتقوم بتعذيب المعتقلين في سجونها السرية بشكل ممنهج".


وأضاف الشميري أن "هذه الممارسات البشعة تهدف إلى ترويع المدنيين وكسر إرادتهم، وتؤكد على طبيعة النظام الحوثي الإرهابي الذي لا يهمه سوى البقاء في السلطة بأي ثمن".


ودعا الشميري المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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