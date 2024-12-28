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تفاصيل مروعة لاقدام شاب على قتل والده - أخبار كلمتك

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تفاصيل مروعة لاقدام شاب على قتل والده - أخبار كلمتك

تفاصيل مروعة لاقدام شاب على قتل والده - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت شرطة المباحث في تعز اليوم عن ضبطها شاباً في الخامسة والعشرين من عمره بتهمة قتل والده البالغ من العمر خمسة وخمسين عاماً.

وبحسب مصدر أمني، فإن الجريمة وقعت في المحافظة حيث أطلق الجاني النار من مسدس على صدر والده، مستهدفاً قلبه مباشرة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأشار المصدر إلى أن دوافع الجريمة لا تزال مجهولة، وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

وقد تم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، فيما تم إيداع الجاني السجن.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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