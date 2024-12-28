تفاصيل مروعة لاقدام شاب على قتل والده - أخبار كلمتك

أعلنت شرطة المباحث في تعز اليوم عن ضبطها شاباً في الخامسة والعشرين من عمره بتهمة قتل والده البالغ من العمر خمسة وخمسين عاماً.

وبحسب مصدر أمني، فإن الجريمة وقعت في المحافظة حيث أطلق الجاني النار من مسدس على صدر والده، مستهدفاً قلبه مباشرة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأشار المصدر إلى أن دوافع الجريمة لا تزال مجهولة، وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

وقد تم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، فيما تم إيداع الجاني السجن.

