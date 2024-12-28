الكهرباء: 7.6 مليار جنيه استثمارات لإحلال وتجديد المحطات خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2023 /2024 وصل إلى 7.6 مليارات جنيه؛ حيث تم إحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالٍ وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالٍ وفائق، وتوسيع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.

استكمال محطات وخطوط وكابلات الجهد العالي والفائق والمتوسط

وأكدت المهندسة مني رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال فعاليات الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة استهدفت أيضًا استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالي وفائق وتوسع، وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة.

القدرات الجديدة من الطاقات الجديدة والمتجددة

وأشارت إلى أن إجمالى قدرات الطاقات المتجددة من الرياح والشمس والمياه التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030.

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