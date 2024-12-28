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لتطوير منتجات السكك الحديدية.. الهيئة العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون مع «نيريك» - أخبار كلمتك

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لتطوير منتجات السكك الحديدية.. الهيئة العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون مع «نيريك» - أخبار كلمتك

لتطوير منتجات السكك الحديدية.. الهيئة العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون مع «نيريك» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:21 صباحاً - وقّعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك» بهدف تطوير منتجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية والعربية، بما يعزز شعار «صنع في مصر» على المستوى الدولي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز التكامل الصناعي، كما أن هذا التعاون خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

خلال فعاليات توقيع البروتوكول، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، عن تقديره لهذا التعاون الذي يهدف إلى دعم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق في مصر. وأكد أن التكامل بين «سيماف» و«نيريك» يمثل دفعة قوية نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، بما يحقق فوائد عديدة، منها تقليل الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عبد اللطيف إلى أن البروتوكول يهدف إلى تشكيل تحالف مشترك لتلبية احتياجات وزارة النقل من خلال تقديم منتجات متطورة تحمل شعار «صنع في مصر». وأوضح أن هذا التحالف سيعمل على تنفيذ مشروعات تصنيع الوحدات المتحركة ومكوناتها داخل مصر وخارجها وفقًا للمعايير الدولية، بما يدعم خطة الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق المخططات التنموية.

كما سلط الضوء على نجاحات مصنع «سيماف» في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تقنيات التصنيع في قطاع السكك الحديدية ومترو الأنفاق. وأشار إلى حصول المصنع مؤخرًا على شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية (IRIS)، وهي شهادة دولية تؤكد التزام المصنع بالمعايير العالمية للجودة. وأضاف أن هذه الشهادة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركات العالمية، وتعزز فرص الحصول على عقود دولية، مما يسهم في زيادة الاستثمارات وتنويع الأسواق لصناعات النقل الذكي.

من جانبه، عبّر المهندس كريم سامي سعد، عضو مجلس إدارة «نيريك»، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، التي وصفها بالظهير الصناعي للدولة. وأشاد بكفاءتها العالية في تنفيذ المشروعات وتسليمها وفق الجدول الزمني المحدد، فضلًا عن تقديم خدمات الصيانة وما بعد البيع بمستويات عالية من الجودة.

وأكد سعد أن هذا التعاون يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، إذ يركز على تصميم وتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بمكونات وطنية وإبداع مصري. وأوضح أن هذا المشروع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشروعات التنموية المختلفة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات السكك الحديدية والنقل الذكي.

ويعكس هذا البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز التكامل الصناعي وزيادة الاعتماد على القدرات المحلية، بما يحقق رؤية مصر في دعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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