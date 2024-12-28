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الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

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الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً -  يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب مران اليوم ثم الإعلان عن قائمة الفريق استعدادا في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري. 

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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