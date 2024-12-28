الرياضة - 10:21 - وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى وتشييع الجنازة بعد صلاة الظهر بالتجمع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:21 صباحاً - أعلنت الفنانة نشوى مصطفى منذ قليل وفاة زوجها محمد عماد، عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك».

وفاة زوج نشوى مصطفى

ونشرت نشوى مصطفى منشور عبر صفحتها، تكشف فيه عن الوفاة وموعد ومكان صلاة الجنازة المقرر أقامتها اليوم، قائلة: «اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وابو ولادى».

موعد جنازة زوج نشوى مصطفى

وتابعت نشوى تتطالب من الجميع حضور الجنازة «تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، ابوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، اللّه يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب .

زوج نشوى مصطفى

ويذكر أن زوج نشوى مصطفى يدعى محمد عماد، وهو شخص بعيد عن الوسط الفني والإعلامي، تزوجا منذ أكثر من 30 عامًا، رزقت نشوى منه بطفلين، «عبد الرحمن ومريم».