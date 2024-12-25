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وسط ترقب لنتائج مفاوضاته مع الأهلي، بغداد بونجاح يتجول في عدد من الأماكن بالقاهرة - أخبار كلمتك

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وسط ترقب لنتائج مفاوضاته مع الأهلي، بغداد بونجاح يتجول في عدد من الأماكن بالقاهرة - أخبار كلمتك

وسط ترقب لنتائج مفاوضاته مع الأهلي، بغداد بونجاح يتجول في عدد من الأماكن بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - حرص الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري ومنتخب الجزائر، على زيارة عدد من الأماكن في القاهرة، خلال تواجده في مصر وسط ترقب لنتائج مفاوضاته مع النادي الأهلي على انتقاله  على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وكانت “كلمتك” انفردت بوصول بغداد بونجاح إلى مطار القاهرة، مع اثنين من أصدقائه أحدهما جزائري والآخر قطري، وسط أنباء عن انتقاله للنادي الأهلي على سبيل الإعارة .

وتواجد بونجاح في بعض الأماكن الشهيرة في مصر والمطاعم الكبيرة مع أصدقائه، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور اللاعب وسط ترقب لأنباء مفاوضاته مع النادي الأهلي.

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ورفض بغداد بونجاح التعليق على أخبار عن انتقاله للنادي الأهلي مؤكدا أنه سعيد بالتواجد في مصر.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم وجناح خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه في الانتقالات المقبلة تلبية لرغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق. 

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القيمة السوقية لـ بغداد بو نجاح 

وتبلغ القيمة التسويقية لبغداد بونجاح نحو 2,8 مليون يورو ويعتبر مبلغ مالي كبير حال تعاقد الاهلي معه.

ويُعد بغداد بونجاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري القطري، حيث تألق مع نادي الشمال خلال الموسم الحالي وتصدر قائمة الهدافين بفضل قدراته التهديفية المميزة.

 

صحيفة جزائرية: الخطيب يقود مفاوضات لضم بغداد بونجاح للأهلي

فيما قالت قناة الهداف TV الجزائرية، إن هناك جلسة مفاوضات تمت بين إدارة النادي الأهلي لضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح للقلعة الحمراء.

وأوضحت أن جلسة المفاوضات بين إدارة الأهلي وبغداد تتم بأحد الفنادق بالقاهرة وبحضور محمود الخطيب ومحمد رمضان وهاني رمزي من أجل إنهاء الصفقة.

 

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح 

بينما كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات صفقة انتقال الجزائري بغداد بونجاح إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وارتبط اسم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح بقوة خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر. 

وقال المصدر إن الأهلي يسعى لإنهاء صفقة ضم بونجاح خلال ميركاتو يناير لكن هناك عقبة وحيدة تعوق إتمام الصفقة. 

وأضاف: “العقبة حتى الآن في إتمام صفقة المهاجم الجزائري هي أن الأهلي يرغب في ضم اللاعب خلال انتقالات يناير وهو ما يرفضه نادي الشمال القطري، حيث لا يرغب في رحيل اللاعب خلال يناير المقبلة وهو ما يعوق إتمام الصفقة”. 

وأكمل: “نادي الشمال لا يمانع في إتمام الصفقة لكن يرغب في انتقال اللاعب إلى الأهلي في كأس العالم للأندية، وأكد  أنه في حال موافقة النادي القطري على رحيل اللاعب في يناير ينهي الأهلي كافة الأمور الشخصية معه لينضم لصفوف الأحمر”. 

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ماذا قدم بغداد بونجاح خلال مسيرته بعد اقترابه من الأهلي؟ 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن بغداد بونجاح شارك مع فريق الشمال خلال الموسم الحالي حتى الآن في 15 مباراة في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا، بينما تمكن من صناعه 6 أهداف. 

وطوال مسيرته في الملاعب، لعب بغداد بونجاح في 350 مباراة مع جميع الفرق التي لعب لها، بواقع 29180 دقيقة تمكن المهاجم الجزائري خلالها من تسجيل 263 هدفا، كما نجح في تقديم 93 تمريرة حاسمة لزملائه. 

أما على المستوى الدولي، فإن بغداد بونجاح شارك مع منتخب الجزائر في 72 مباراة، أحرز خلالها 30 هدفا.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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