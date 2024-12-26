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في خطوة جيدة .. توزيع ١٢ قارب بحري جديد لعدد ٦٠ مستفيد من صيادي المخا - أخبار كلمتك

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في خطوة جيدة .. توزيع ١٢ قارب بحري جديد لعدد ٦٠ مستفيد من صيادي المخا - أخبار كلمتك

في خطوة جيدة .. توزيع ١٢ قارب بحري جديد لعدد ٦٠ مستفيد من صيادي المخا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 08:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد عدد من صيادي المخا عن توزيع 12 قارب بحري جديد مع معدات الاصطياد لعدد 60 مستفيد من صيادين أبناء يختل بعزلة الزهاري مديرية المخا .

وذلك بدعم من منظمة عبس التنموية ضمن مصفوفة دعم الصيادين وتوفير الأدوات اللازمة لهم لتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم..

وتعد هذه خطوة جيدة أشاد بها جميع الصيادين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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