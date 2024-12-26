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اندلاع اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية وفلول بشار الأسد بحمص - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - أفادت وكالة سانا السورية، باندلاع اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية وفلول نظام بشار الأسد في قرية بلقسة بريف حمص، وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.

إثارة الفتن الداخلية في سوريا

وكان وزير الإعلام السوري فى الحكومة المؤقتة، محمد العمر، صرح بإن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتًا إلى أن الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني -الشيخ عبد الله الخصيبي- في حلب قديم، ولم تسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.

وزير الإعلام السوري يحذر من الفتنة الداخلية 

وشدد وزير الإعلام  لتلفزيون سوريا، على أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثًا وطنيًا وإنسانيًا يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.

وأضاف وزير الإعلام السوري، محمد العمر، أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام بشار الأسد انتهى، مؤكدًا أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة. 

ولفت إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعرقها وهي اليوم أكثر قوة واستعدادًا لترسيخ السلام والمحبة.

وأضاف محمد العمر، أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذرًا من حالات الثأر الفردي، مطالبًا أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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