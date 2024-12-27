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إعلام عبري: مقتل إسرائيلية متأثرة بجراحها نتيجة عملية الطعن في مدينة هرتسليا - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: مقتل إسرائيلية متأثرة بجراحها نتيجة عملية الطعن في مدينة هرتسليا - أخبار كلمتك

إعلام عبري: مقتل إسرائيلية متأثرة بجراحها نتيجة عملية الطعن في مدينة هرتسليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - أفادت «هآرتس» العبرية، بمقتل إسرائيلية متأثرة بجراحها نتيجة عملية الطعن في مدينة هرتسليا المحتلة.

وفي سياق متصل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس: "أحد مجاهدينا فجر نفسه في قوة صهيونية من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح شرقي معسكر جباليا بقطاع غزة".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأمس أعلنت وزارة الصحة  في غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و137 مصابًا.

 وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.399 ألف شهيد و107.940 ألف مصاب.

الخسائر البشرية والنزوح لسكان غزة

 وكشفت الأمم المتحدة في تقرير عن التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم 447 من الحرب، التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

ويتحدث التقرير على الخسائر البشرية والنزوح لسكان القطاع والانهيار الكامل للتعليم والصحة وللبنية التحتية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يضع سكان القطاع في أزمة إنسانية كبيرة لم يسبق لها مثيل.

الخسائر في صفوف الفلسطينيين والنزوح الجماعي

 بلغ عدد الشهداء في صفوف المواطنين أكثر من 45 ألفًا، منذ بداية الحرب بينهم أكثر من 13 ألفًا و319 طفلًا، و7 آلاف و216 امرأة.
إصابة أكثر من 107 آلاف شخص بجروح متفاوتة.
نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص داخل القطاع، يمثلون 90% من سكان غزة.
92 % من الوحدات السكنية تعرضت للتدمير الكلي أو الضرر.
معظم سكان القطاع يقطنون في المخيمات.
يعاني قطاع غزة من أوامر إخلاء إسرائيلية تغطي أكثر من 80 % من مساحته.

عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل البرد القارس ونقص الإمدادات من الماء والغذاء.
تعرض القطاع الزراعي لخسائر فادحة، مع نفوق 95% من الماشية، وتدمير أنظمة الري والبيوت الزجاجية.
47 % من المستشفيات و37% من مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تزال تعمل.
مستشفى "كمال عدوان" آخر ما تبقى في شمال قطاع غزة من القطاع الصحي.
أكثر من 14 ألف مريض يحتاج إلى إجلاء طبي عاجل، ويواجه الأطفال احتياجات نفسية متزايدة مع أكثر من مليون طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي.
تحذيرات متصاعدة من تفشي الأوبئة في غزة ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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