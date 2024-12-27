إصابة 18 إسرائيليا خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ يمني وتوقع الحركة بمطار بن جوريون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:25 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، اعتراضه صاروخًا باليستيًّا أطلق من اليمن قبل دخوله إلى المجال الجوي للبلاد.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصًا خلال التدافع للتوجه للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

الهروب إلى الملاجئ

وذكر إعلام إسرائيلي أن أكثر من مليوني شخص هربوا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن، كما توقفت حركة الملاحة الجوية بمطار بن جوريون في تل أبيب.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أفادت بأن صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق وسط إسرائيل إثر رصد إطلاق الصاروخ الحوثي.

صافرات الإنذار بـ 100 موقع وسط إسرائيل

وأكدت فضائية الغد أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 100 موقع في وسط إسرائيل وخاصة تل أبيب الكبرى، والتي تضم ملايين الإسرائيليين الذين هرعوا إلى الملاجئ كذلك سمع دوي الانفجارات في نواحي القدس جراء تفعيل الدفاعات الجوية لمحاولة التصدي للصاروخ.

وقالت إن الملاحة في مطار بن غريون توقفت لفترة من الوقت قبل أن تعاود العمل، كذلك تعطلت بعض الرحلات بالمسافرين الذين هرعوا إلى الملاجئ في المطار، وسادت حالة من الهلع، ووفقا للإسعاف الإسرائيلي أفيد عن إصابة 20 شخصًا جراء التدافع إلى الملاجئ.

توقف الحركة الملاحية بمطار بن جوريون

وأضافت أن العملية كانت متوقعة والأنظار كانت متوجهة إلى مطار بن جوريون تحديدا بعد قصف إسرائيل في هجومها على اليمن أمس الخميس مطار صنعاء لأول مرة، مشيرة إلى أن هذا الهجوم من قبل الحوثيين هو الثالث خلال هذا الأسبوع، حيث باتت المواجهة شبه يومية ومفتوحة.

وقال القيادي في المعارضة الإسرائيلية ليبرمانفي تعليق أولي «تخيل أن من يرتدون الصنادل- قاصدا الحوثيين- يجعلون دولة بأكملها تركض إلى الملاجئ».

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، استهداف بنية تحتية عسكرية في مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى استهداف مواني الحديدة والصليف ورأس كثيب، بحسب رويترز.

وقال في بيان، إنه هاجم أهدافا تابعة للحوثيين في الشريط الساحلي الغربي لليمن وفي عمق البلاد.

من جهتهم، اتهم الحوثيون إسرائيل باستهداف مطار صنعاء الدولي وعدة مواقع أخرى في اليمن بغارات جوية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، مواصلة استهداف الحوثيين، وذلك بعد الغارات الجوية والضربات التي طالت العاصمة ومطار صنعاء الدولي.

وأضاف نتنياهو في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية: «يجب على الحوثيين أن يتعلموا الدرس كما حدث مع حزب الله وحماس وسوريا».

وأضاف نتنياهو أنه ملتزم بتدمير القدرات الحوثية كما حدث في جبهات قتال أخرى في إشارة غلى لبنان وقطاع غزة.

ويستهدف الحوثيون إسرائيل من وقت لآخر بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، بجانب استهداف السفن المتوجهة إلى إسرائيل بالبحر الأحمر، ويقولون إن هجماتهم تأتي دعما لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدين أنهم لن يوقفوا هجماتهم ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



نجاة مدير منظمة الصحة العالمية في قصف مطار صنعاء

وكاد المدير لعام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن يكون من بين ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمطار صنعاء.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على منصة إكس: «بينما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا القادمة من صنعاء، تعرض المطار لقصف جوي. وأصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا. وذكرت التقارير أن شخصين على الأقل قُتلا في المطار. وتضرر برج المراقبة الجوية وصالة المغادرة ـ على بعد أمتار قليلة من مكان تواجدنا ـ ومدرج المطار، لكن أنا وزملائي في الأمم المتحدة بخير».

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