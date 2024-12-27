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إيران ترد على الجامعة العربية بشأن بيان الفتن: نشاطركم الأهداف في سوريا - أخبار كلمتك

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إيران ترد على الجامعة العربية بشأن بيان الفتن: نشاطركم الأهداف في سوريا - أخبار كلمتك

إيران ترد على الجامعة العربية بشأن بيان الفتن: نشاطركم الأهداف في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - ردت إيران، اليوم، على اتهام جامعة الدول العربية لها بتأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري.

وزير خارجية إيران يوجه رسالة إلى الجامعة العربية

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، منشورا على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيه: “إن بلاده تتفق مع دول المنطقة في رؤيتها لضرورة تحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة في سوريا عبر تشكيل حكومة جامعة لا تقصي أحدًا، وذلك ردًا على بيان إدانة من الجامعة العربية”.

وأكد عراقجي في رسالته إلى الجامعة العربية، أن “إيران ترغب في تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا”.

وشدد الوزير الإيراني على رفض "أي نوع من التدخل الأجنبي في سوريا، أو أن تصبح سوريا مصدر تهديد لجيرانها والمنطقة".

إيران تعبر عن مخاوفها من احتلال أجزاء في سوريا

وعبر وزير الخارجية الإيراني، عن مخاوف بلاده إزاء إضفاء الشرعية على استمرار احتلال أجزاء من الأراضي السورية "خاصة من قِبَل إسرائيل والولايات المتحدة"، أو حرمان بعض شرائح الشعب السوري من المشاركة في تقرير مصيرهم، أو تبرير التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لسوريا.

وتحدث عباس عراقجي، عن ضرورة منع السياسات الإسرائيلية التوسعية الخطيرة، وطالب بالتحلي بالعقلانية وتجنب إثارة الخلافات والمصالح المرحلية من أجل تخطي مرحلة الغليان الحالية.

بيان الجامعة العربية ضد محاولة إيران تأجيج الفتن 

يشار إلى أن جامعة الدول العربية أصدرت، الخميس الماضى، بيانا أعلنت فيه رفضها للتصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري.

وقالت الجامعة العربية فى بيانها، إنها تؤكد مجددًا على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته".

وشددت الأمانة العامة للجامعة حينها، على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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