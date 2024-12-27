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انفجار عنيف يهز صنعاء جراء غارات جوية استهدفت عدة مواقع - أخبار كلمتك

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انفجار عنيف يهز صنعاء جراء غارات جوية استهدفت عدة مواقع - أخبار كلمتك

انفجار عنيف يهز صنعاء جراء غارات جوية استهدفت عدة مواقع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن انفجارا عنيفا هز العاصمة اليمنية صنعاء، جراء غارات جوية استهدفت مواقع بالعاصمة.

انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء 

ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل عن أماكن الغارات وما إن كانت أمريكية أم إسرائيلية، وأمس الخميس استهدفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ومنشآت للطاقة والنفط في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي واستهداف سفينة قرب سقطرى بمسيرات.

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون في إسرائيل 

وقالت جماعة الحوثي في بيانها إن الهجوم جاء في إطار ما وصفته بـدعم المقاومة الفلسطينية وتصعيد العمليات ضد العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم، أنه لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من طراز "ثاد" في إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم.

جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد في التصدي لصاروخ حوثي

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلنت جماعة الحوثيين مؤخرًا عن استعدادها لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى ما وصفته بـ"الأهداف المشروعة" خارج حدود اليمن.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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