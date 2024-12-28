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بعد آخر ارتفاع، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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بعد آخر ارتفاع، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بعد آخر ارتفاع، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - أسعار الفراخ اليوم، سجلت  أسعار الفراخ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، وفقًا لآخر تحديث، اليوم السبت 28 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

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اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم السبت في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

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اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق 

 وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك. 

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اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.2 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح  سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في  بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 77 إلى 78 جنيهًا.

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اسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا.

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اسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم السبت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.
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اسعار الدواجن اليوم
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 285 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 189 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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