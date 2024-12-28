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رئيس الوزراء يصل المحلة الكبرى لتفقد مصانع الغزل والنسيج بعد رفع كفاءتها - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يصل المحلة الكبرى لتفقد مصانع الغزل والنسيج بعد رفع كفاءتها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصل المحلة الكبرى لتفقد مصانع الغزل والنسيج بعد رفع كفاءتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

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تفقد مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى 

ويُرافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة لوزارة قطاع الأعمال العام.

 

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المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ومن المُقرر أن يطّلع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية اليوم على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

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ووفقًا لبرنامج الزيارة، سيشاهد الدكتور مصطفى مدبولي عن قُرب أعمال تأهيل ورفع كفاءة المصانع التاريخية، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بعد إعادة تشغيل الماكينات التي كانت قد توقفت لفترات طويلة، كما سيتفقد رئيس الوزراء أيضًا عددًا من المصانع الجديدة، فضلًا عن تفقده لمحطة الكهرباء الجديدة التى تمت إقامتها لتوفير احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة الكهربائية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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