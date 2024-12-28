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سوريا إلى أين؟.. مصطفى بكري: المليشيات تريد أن تفرض سطوتها بلا أي سند قانوني (فيديو) - أخبار كلمتك

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سوريا إلى أين؟.. مصطفى بكري: المليشيات تريد أن تفرض سطوتها بلا أي سند قانوني (فيديو) - أخبار كلمتك

سوريا إلى أين؟.. مصطفى بكري: المليشيات تريد أن تفرض سطوتها بلا أي سند قانوني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تطورات الأوضاع في سوريا، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي السورية من انتشار للفوضى وعمليات إرهابية، بالإضافة إلى احتلال الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق من الدولة العربية دون أي تعليق من الفصائل الإرهابية التي استولت على الحكم وتحاول فرض سيطرتها دون أي سند قانوني.

وقال بكري، في مقطع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أظن أنكم جميعًا تتابعون ما يحدث في سوريا، حيث خرج الناس في الشوارع آملين أن عهدًا جديدًا سوف يبدأ وأن واقعا جديدا سوف يفرض نفسه، إلى مشاكل وأزمات وكوارث وقتلى وجرحى، واغتيال خارج القانون، لذا فالسؤال إلى متى يمكن أن تظل حالة السيولة والفوضى الراهنة؟ إلى متى يتحسس البعض أسلحته وأصابعه التي تقف على الزناد منتظره حدثا ما قد يحدث؟

وأضاف عضو مجلس النواب: «أتصور أن الوضع في سوريا لن يستقر سريعا، فهناك تحديات كبرى منها حالة الفوضى والسلاح المنتشر، فالجيش قد حُل بقرار من أبو محمد الجولاني، والسلاح السوري دُمر من 80 لـ 90% على يد إسرائيل، 235 كيلومتر اُحتل ولم نسمع صوتا واحد».

وتابع بكري: «كان يتوجب عقد مؤتمر وطني من كل القوى السياسية وعدم اللجوء إلى الانتقام والثأر والقتل في الشوارع كما نرى والسعي إلى الفتن العرقية والطائفية فشاهدنا حرق شجرة عيد الميلاد، والكثير من الاعتداءات على الأشخاص في الكنائس، هذا ما أدى إلى ثوران في الداخل».

وأكمل عضو مجلس النواب: «ولكن ما نراه الآن أن المليشيات تريد أن تفرض سطوتها بلا أي سند قانوني أو دستوري، لذلك نخاف على سوريا، فهي بالنسبة لمصر الإقليم الشمالي لمصر، فنحن رفاق سلاح ورفاق وطن واحد ومستقبلنا واحد فالأمن القومي المصري يرتبط بالأمن القومي السوري».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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