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القابضة للغزل والنسيج: شركة البيضة وكفر الدوار تعتبر ثاني أكبر مشروع بعد المحلة - أخبار كلمتك

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القابضة للغزل والنسيج: شركة البيضة وكفر الدوار تعتبر ثاني أكبر مشروع بعد المحلة - أخبار كلمتك

القابضة للغزل والنسيج: شركة البيضة وكفر الدوار تعتبر ثاني أكبر مشروع بعد المحلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - قال الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إنه تمت إعادة تشغيل مصنع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر بعد توقف 12 عاما، وتم تحقيق 2.3 مليون دولار حجم الصادرات.

وأوضح أن شركة البيضة وكفر الدوار تعتبر ثاني أكبر مشروع بعد شركة المحلة، فيتم تطوير فيها 373 ألف متر، مشير إلى أن شركة دمياط هي شركة تخصصية في صناعة الجينس، وتم اختيار دمياط بالتحديد بعناية لقربها من الميناء وفرصها الكبيرة في التصدير.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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