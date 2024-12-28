القابضة للغزل والنسيج: شركة البيضة وكفر الدوار تعتبر ثاني أكبر مشروع بعد المحلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - قال الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إنه تمت إعادة تشغيل مصنع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر بعد توقف 12 عاما، وتم تحقيق 2.3 مليون دولار حجم الصادرات.

وأوضح أن شركة البيضة وكفر الدوار تعتبر ثاني أكبر مشروع بعد شركة المحلة، فيتم تطوير فيها 373 ألف متر، مشير إلى أن شركة دمياط هي شركة تخصصية في صناعة الجينس، وتم اختيار دمياط بالتحديد بعناية لقربها من الميناء وفرصها الكبيرة في التصدير.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.