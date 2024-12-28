العضو المنتدب للقابضة للغزل والنسيج: مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها للسوق العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - قال الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن الشركة استمدت رؤيتها الاستراتيجية من رؤية مصر 2030، مؤكدا أن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها للسوق العالمي.

وأضاف خلال كلمته إنه كان لدينا مشكلة في النسيج والصباغة وهي عدم وجود خبرة كافية ولكن تم التغلب على هذا التحدي بالاستعانة بالكوادر الموجودة في القطاع الخاص.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.