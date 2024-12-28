وزير قطاع الأعمال: نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إننا نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة.

تابع «شيمي» خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج: المشروع القومي الذي نراه اليوم ليس مجرد مشروع استثماري ولا يقتصر فقط على تحديث المصانع بل يشمل أيضا تطوير كل حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بصناعة القطن بدءا من زراعة القطن مرورا بالحليج والتصنيع وصولا إلى الملابس الجاهزة ثم التجارة والتسويق.

وأضاف: ومن خلاله تتطلع إلى أن تكون مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة الغزل والنسيج مما يعزز من مكانتها الصناعية والاقتصادية على الساحة العالمية.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.