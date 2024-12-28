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«القابضة للغزل والنسيج»: شركة الدقهلية تنتج التريكو المستخدم في الملابس الرياضية - أخبار كلمتك

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«القابضة للغزل والنسيج»: شركة الدقهلية تنتج التريكو المستخدم في الملابس الرياضية - أخبار كلمتك

«القابضة للغزل والنسيج»: شركة الدقهلية تنتج التريكو المستخدم في الملابس الرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - قال الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن شركة الدقهلية تنتج منتج متخصص وهو التريكو، الذي يستخدم في الملابس الرياضية، ونحتاج فيه القطن قصير التيلة، لافتا إلى أن شركة حلوان للغزل والنسيج تنتج للسوق المحلي في الملايات،

وأوضح أن شركة البيضة وكفر الدوار تعتبر ثاني أكبر مشروع بعد شركة المحلة، فيتم تطوير فيها 373 ألف متر، مشير إلى أن شركة دمياط هي شركة تخصصية في صناعة الجينس، وتم اختيار دمياط بالتحديد بعناية لقربها من الميناء وفرصها الكبيرة في التصدير.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

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رئيس الوزراء يصل المحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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