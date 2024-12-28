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«القابضة للغزل والنسيج»: مشروع إنتاج ألياف البوليستر يحقق مبيعات بـ 30 مليون دولار سنويا - أخبار كلمتك

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«القابضة للغزل والنسيج»: مشروع إنتاج ألياف البوليستر يحقق مبيعات بـ 30 مليون دولار سنويا - أخبار كلمتك

«القابضة للغزل والنسيج»: مشروع إنتاج ألياف البوليستر يحقق مبيعات بـ 30 مليون دولار سنويا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - قال الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن مشروع إنتاج ألياف البوليستر من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، بتكلفة استثمارية مليار جنيه، وسيحقق مبيعات متوقعة 30 مليون دولار سنويا، منوها أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع أحد المستثمرين الأجانب.

تابع «شاكر»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج: أنه تم إعادة تشغيل مصانع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف 12 عاما، حيث كانت إيراداتها صفر، ولكن الشركة صدرت مؤخرا بـ2.3 مليون دولار وأنتجت بـ104 ملايين جنيه.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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