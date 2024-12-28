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عن مصدر مطلع.. مصطفى بكري يكشف حقيقة زيارة وزير الخارجية لسوريا - أخبار كلمتك

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عن مصدر مطلع.. مصطفى بكري يكشف حقيقة زيارة وزير الخارجية لسوريا - أخبار كلمتك

عن مصدر مطلع.. مصطفى بكري يكشف حقيقة زيارة وزير الخارجية لسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الأنباء المتداولة بشأن زيارة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى سوريا، للقاء المسمى بوزير الخارجية السوري.

وقال بكري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «X»: «مصدر هام بالخارجية المصرية نفي ما تردد عن عزم وزير الخارجية المصري د.بدر عبد العاطي القيام بزيارة إلي سوريا واللقاء مع المسمى بوزير الخارجية السوري، وقد أكد المصدر في اتصال معي ردا على الأنباء المنشوره، حيث قال نافيا ما تردد عن عزم وزير الخارجيه المصري زيارة سوريا، وقال إن الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه، ولا صحة لما تردد، مؤكدا حرص مصر علي وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شئونها».

وكان بكري، قد وجه رسالة لوزير الخارجية، قائلا، «أناشد الدكتور بدر عبد العاطي أن يتراجع عن زيارة سوريا واللقاء بخريجي مدرسة الإرهاب، لقد تحدي رئيسهم الجولاني مصر والتقي بأحد المحكوم عليهم بالإعدام، بتهمة التحريض علي اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام».

وأضاف بكري: «لايجب منح الشرعية لهذه المجموعات الإرهابية التي مارست كل أعمال القتل والتآمر، ودربت الإرهابيين من بعض ممن ينتمون لهذا الوطن. أدعوك سيادة الوزير التوقف عن هذه الزيارة، التي قيل أن أردوغان هو الوسيط فيها، أردوغان هو الحاكم الفعلي لسوريا، ومن مصلحته تسويق الجولاني للمنطقة والعالم».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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