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رواتب تصل لـ 55 ألف جنيه، بدء اختبارات المتقدمين لفرص عمل بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

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رواتب تصل لـ 55 ألف جنيه، بدء اختبارات المتقدمين لفرص عمل بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

رواتب تصل لـ 55 ألف جنيه، بدء اختبارات المتقدمين لفرص عمل بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بأوراقهم للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على 3 مهن "حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال".

وقالت "الوزارة" إن هذه الاختبارات تجرى في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة، بحضور وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وممثلي الشركة.  

وقالت هبة أحمد مدير عام للتشغيل بالوزارة، إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل  محمد جبران، بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، موضحة أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز. 

 

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وأضافت أن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين، بالتنسيق مع الشركات الخارجية، يهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم،ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم،وذلك بهدف تحقيق الاستقرار،والاستدامة للعامل،وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل.

 

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وأوضحت أن  فرص العمل المتوفرة هي 3  مُشرفي عمال، و30 حدادا مسلحا، و30 نجارا مسلحا، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة،  وتتراوح الأجور فى هذه الوظائف الجديدة بين 1800 إلى 4000 درهم في الشهر، ومن مزاياها: توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومُدة العقد سنتين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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