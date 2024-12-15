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السيسي يصدق على قانون جديد بشأن ميناء الإسكندرية - أخبار كلمتك

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السيسي يصدق على قانون جديد بشأن ميناء الإسكندرية - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على قانون جديد بشأن ميناء الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 مكرر (د)، الصادر في 3 ديسمبر 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 161 لسنة 2024، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى (85/3) بميناء الإسكندرية.

وجاءت المادة الأولى لـالتصديق الرئاسي على القانون "يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى (3/85) بميناء الإسكندرية إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) الشركة مساهمة مصرية، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.


وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولـى مـن هـذا القانون ثلاثين عامًا، تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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