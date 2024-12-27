وزير خارجية أمريكا يناقش مع أوكرانيا معلومات استخباراتية عن الحرب مع روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا، اليوم الجمعة؛ لمناقشة الدعم الأمريكي لكييف في النزاع مع روسيا، أحدث المعلومات الاستخباراتية في ساحة المعركة.

بلينكن يبحث مع نظيره الأوكراني المعلومات الاستخباراتية

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا، لمناقشة أحدث المعلومات الاستخباراتية في ساحة المعركة والدعم الأمريكي لأوكرانيا".

أضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد للجانب الأوكراني استمرار الدعم من الولايات المتحدة.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن توريد أسلحة جديدة إلى كييف لن يغير الوضع على الجبهة، بل سيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.

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