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موعد تظلم الراسبين بالامتحان الإلكتروني لوظائف مهندسين بهيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

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موعد تظلم الراسبين بالامتحان الإلكتروني لوظائف مهندسين بهيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

موعد تظلم الراسبين بالامتحان الإلكتروني لوظائف مهندسين بهيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - يبحث العديد من المهندسين الراسبين الذين تقدموا للاختبارات الخاصة بوظائف هيئة الأبنية التعليمية، حول موعد تقديم التظلمات على النتيجة.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن سيحدد موعد التظلم للمهندسين المتقدمين عقب إعلان نتيجة الامتحان الشفوي، والتي من المتوقع أن تعقد في بداية العام الجديد.

الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف هيئة الأبنية التعليمية 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الخميس، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

الوظائف المعلن عنها بالمسابقة

والوظائف المعلن عنها بالمسابقة هي:- 
- عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.

 

وظائف سائق بهيئة الأبنية التعليمية 


- عدد 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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