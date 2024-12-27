«الأوقاف» تفتتح 34 مسجدًا على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - افتتحت وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- 34 مسجدًا جديدًا اليوم /الجمعة/ في مختلف المحافظات، 17 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و17 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة - في بيان اليوم - وصول إجمالي المساجد المفتتحة - من أول يوليو 2024 حتى الآن - إلى 550 مسجدًا، من بينها 394 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و156 مسجدًا صيانة وتطويرًا، مؤكدة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته و"فرشه" منذ يوليو 2014 بلغ 12 ألفا و631 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و310 ملايين جنيه.