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«الأوقاف» تفتتح 34 مسجدًا على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

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«الأوقاف» تفتتح 34 مسجدًا على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تفتتح 34 مسجدًا على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - افتتحت وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- 34 مسجدًا جديدًا اليوم /الجمعة/ في مختلف المحافظات، 17 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و17 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة - في بيان اليوم - وصول إجمالي المساجد المفتتحة - من أول يوليو 2024 حتى الآن - إلى 550 مسجدًا، من بينها 394 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و156 مسجدًا صيانة وتطويرًا، مؤكدة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته و"فرشه" منذ يوليو 2014 بلغ 12 ألفا و631 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و310 ملايين جنيه.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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