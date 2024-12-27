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شجاع العلي، نهاية قائد أخطر ميليشيا مسلحة محسوبة على نظام الأسد - أخبار كلمتك

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شجاع العلي، نهاية قائد أخطر ميليشيا مسلحة محسوبة على نظام الأسد - أخبار كلمتك

شجاع العلي، نهاية قائد أخطر ميليشيا مسلحة محسوبة على نظام الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - قضت إدارة العمليات العسكرية السورية، اليوم الخميس، على أحد قادة الميلشيات المسلحة المحسوبة نظام الأسد، ويدعى شجاع العلي في اشتباكات بقرية خربة الحمام في ريف حمص الغربي.

 

مقتل شجاع العلي أحد قادة ميليشيات الأسد

وحسب قناة العربية السعودية، إن شجاع العلي، أحد قادة الميليشيات المحسوبة على نظام بشار الأسد، قتل ليلة الخميس، في قرية بلقسة بريف حمص، بعد اشتباكات مع عناصر إدارة العمليات العسكرية السورية.

 

وشجاع العلي كان مسؤول عن العديد من جرائم القتل والاختطاف لمدنيين لبنانيين وسوريين للحصول على فدية، وفق تقارير إعلامية سابقة عنه.

وقاد شجاع العلي ميليشيا مسلحة مكونة من نحو 400 عنصر ينحدر من قرية بلقسة بريف حمص.

 

ارتكاب شجاع العلي جرائم لصالح النظام وحزب الله 

كانت مجموعة شجاع العلي، اختطفت قبل سقوط النظام نحو 15 سوريا بينهم شباب ينحدرون من السويداء أثناء توجههم من حمص الى لبنان.

 

وشهدت قرية بلقسة في ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة بين قوات إدارة العمليات العسكرية ومجموعات من نظام الأسد بقيادة شجاع العلي، قبل مقتله.

 

يذكر أن شجاع العلي كان يقود مجموعة تتبع للأجهزة الأمنية في النظام السوري السابق، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن شجاع العلي كان يتزعم فصائل مسلحة مرتبطة بحزب الله.

وكان وزير الداخلية السوري، محمد عبد الرحمن، أعلن مقتل 14 عنصرًا وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين من قبل فلول نظام الأسد، بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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