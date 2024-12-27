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نقابة المهن التمثيلية تنعى أرملة الفنان محمود مسعود - أخبار كلمتك

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نقابة المهن التمثيلية تنعى أرملة الفنان محمود مسعود - أخبار كلمتك

نقابة المهن التمثيلية تنعى أرملة الفنان محمود مسعود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - نعت نقابة المهن التمثيلية، وفاة أرملة الفنان الراحل محمود مسعود.

وجاء البيان كالآتي: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والآسى وفاة زوجة الفنان الراحل محمود مسعود، وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض.

 

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة للفنانة إيمان مسعود بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحلة وزوجها الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

شارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".

 

كان آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي شارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وشاركت ابنته الفنانة إيمان مسعود  في العديد من الأعمال منها مسلسلي "شمس الأنصاري"، "حكايات بنات" في 2012، ولكنها ابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.

في عام 2016، تعرض الفنان محمود مسعود لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها إحدى مستشفيات منطقة المهندسين بسبب شراهة التدخين، وشخّص الأطباء حالته بأنه يعاني ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والذى أدى إلى العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، فقرر الأطباء خضوعه للعلاج لبضعة أيام حتى تستقر حالته الصحية وعودته لحالته الطبيعية.

 

وغيب الموت الفنان محمود مسعود في ١١ يونيو عام ٢٠٢٠، بعد مسيرة فنية طويلة،قدم فيها عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية إلا أنها كانت مؤثرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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