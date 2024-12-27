«البريد المصري» يطلق حساب سوبر توفير بفائدة 14٪ تضاف شهريا - أخبار كلمتك

«البريد المصري» يطلق حساب سوبر توفير بفائدة 14٪ تضاف شهريا - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة المتجددة ويستعرض خطط المشروعات المستقبلية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة المتجددة ويستعرض خطط المشروعات المستقبلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مش هكون جمب الحيطة».. زينة تكشف عن مخططاتها للسنة الجديدة | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مش هكون جمب الحيطة».. زينة تكشف عن مخططاتها للسنة الجديدة | صورة - أخبار كلمتك

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "أنا البلد" (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "أنا البلد" (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو سعد ينفعل على محمد سامي بكواليس مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

عمرو سعد ينفعل على محمد سامي بكواليس مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة الإمارات وعمان في خليجي 26 - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة الإمارات وعمان في خليجي 26 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أردوغان: تركيا ستعمل على ضمان أمنها خارج حدودها الجنوبية - أخبار كلمتك

أردوغان: تركيا ستعمل على ضمان أمنها خارج حدودها الجنوبية - أخبار كلمتك

أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، 3205 جنيهات لهذا العيار - أخبار كلمتك

أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، 3205 جنيهات لهذا العيار - أخبار كلمتك

اطلاق سراح صحفي بارز عقب اعتقال دام يوم - أخبار كلمتك

اطلاق سراح صحفي بارز عقب اعتقال دام يوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

انتقادات بالجملة لقميص الزمالك الجديد (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انتقادات بالجملة لقميص الزمالك الجديد (صور) - أخبار كلمتك

انتقادات بالجملة لقميص الزمالك الجديد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - انتقد عدد من مشجعي نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قميص الفريق الجديد، نظرا لتشابه تصميمه مع تيشرت الإسماعيلي. 

وتعاقد الزمالك مع شركة ملابس مطلع الموسم الجاري لتوريد كافة ملابس الألعاب الرياضية وهي نفس الشركة التي المتعاقد معها النادي الإسماعيلي. 

وجاء قميص الزمالك الجديد مشابهًا لفكرة تصميم قميص الإسماعيلي للموسم الجاري مما أثار غضب الجماهير البيضاء، خاصة أن الأبيض تسلم القميص بعد فترة طويلة من انطلاق الموسم. 

وجاء قميص الزمالك مشابها لقميص الإسماعيلي، حيث كتبت الشركة أعلى قميص الزمالك 1911 وهو تاريخ إنشاء النادي، فيما كتبت أعلى قميص الإسماعيلي 101 كإشارة لتاريخ انشاء قلعة الدراويش.

3b4457c577.jpg
665ebf9244.jpg
1769dfae4d.jpg
499248eca7.jpg

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن قميص الفريق الجديد للموسم الجاري 2024-2025. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورا من جلسة تصوير القميص الجديد وعلقت: "الأبيض هويتنا والفارس شعارنا". 

47c35dbd85.jpg
b22e3e4c9e.jpg
f9e32bd97e.jpg
04edf6ee19.jpg
5d747a514e.jpg
3f2ce78fff.jpg
2507c770e9.jpg
1cc2b3e99d.jpg
fa55e7e634.jpg
524df6ac3c.jpg
773369d4a6.jpg

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز  باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك والاتحاد 
الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:06 - صلاح يسجل ويقود ليفربول لانتصار ثمين على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي «فيديو» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق