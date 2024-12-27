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وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يُكرمون الفائزين بماراثون زايد الخيري - أخبار كلمتك

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وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يُكرمون الفائزين بماراثون زايد الخيري - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يُكرمون الفائزين بماراثون زايد الخيري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:25 مساءً -  قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ونظيره الإماراتي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وضيوف ماراثون زايد الخيري؛ بتكريم الفائزين بماراثون زايد الخيري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ويُخصص العائد من الماراثون لصالح مستشفى 57357، ويُقام الماراثون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمجموع جوائز 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى "200"تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.

وعقب انتهاء الماراثون وإعلان الفائزين تحدث وزير الشباب والرياضة قائلًا: "نشرف بأن يكون هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تأكيدًا على تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي، وإحياء ذكرى الشيخ.

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فيما أشار وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن هذه النسخة تعد استمرارًا لنجاح الماراثون، الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويعكس روح التضامن بين الشعبين المصري والإماراتي.


وكان السباق قد انطلق، صباح اليوم الجمعة من أمام البرج الأيقوني، وصولًا إلى مسجد الفتاح العليم، أعلن الوزير والمحافظ انطلاق السباق الرئيسي لمسافة 10 كلم للمحترفين والهواة، و4 كلم لأصحاب الهمم، بمشاركة 50 ألف مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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