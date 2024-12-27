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الرياضة - 03:21 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:21 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - سعر الدولار.. استقر سعر الدولار مع قرب ختام تعاملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.95 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار الآن في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 50.95 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري عند 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار الآن في بنك مصر

وصل سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 50.97 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار بعد تخطى الـ50 جنيهًا

سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.94 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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