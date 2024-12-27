الرياضة - 03:21 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - سعر الدولار.. استقر سعر الدولار مع قرب ختام تعاملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.95 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

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سعر الدولار الآن

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 50.95 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري عند 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك مصر

وصل سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 50.97 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.94 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.