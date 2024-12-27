«البريد المصري» يطلق حساب سوبر توفير بفائدة 14٪ تضاف شهريا - أخبار كلمتك

«البريد المصري» يطلق حساب سوبر توفير بفائدة 14٪ تضاف شهريا - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة المتجددة ويستعرض خطط المشروعات المستقبلية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة المتجددة ويستعرض خطط المشروعات المستقبلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مش هكون جمب الحيطة».. زينة تكشف عن مخططاتها للسنة الجديدة | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مش هكون جمب الحيطة».. زينة تكشف عن مخططاتها للسنة الجديدة | صورة - أخبار كلمتك

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "أنا البلد" (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "أنا البلد" (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو سعد ينفعل على محمد سامي بكواليس مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

عمرو سعد ينفعل على محمد سامي بكواليس مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة الإمارات وعمان في خليجي 26 - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة الإمارات وعمان في خليجي 26 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أردوغان: تركيا ستعمل على ضمان أمنها خارج حدودها الجنوبية - أخبار كلمتك

أردوغان: تركيا ستعمل على ضمان أمنها خارج حدودها الجنوبية - أخبار كلمتك

أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، 3205 جنيهات لهذا العيار - أخبار كلمتك

أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، 3205 جنيهات لهذا العيار - أخبار كلمتك

اطلاق سراح صحفي بارز عقب اعتقال دام يوم - أخبار كلمتك

اطلاق سراح صحفي بارز عقب اعتقال دام يوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح وسقوط الأمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأرصاد تحذر من سرعة الرياح وسقوط الأمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح وسقوط الأمطار على هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 30:40 كم/س، وتزداد سرعة هباتها ما يؤدي إلى إثارة الأتربة ومزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

 

ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية خاصة المناطق القريبة من ساحل البحر تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وتبقي الأجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا، وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة 15 درجة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب ويتراوح ارتفاع الامواج بين 2.5: 2 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر  تكون خفيف إلى معتدل ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5:2 متر.


ووجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 04

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:07

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى لـ 10 درجات مئوية بينما في شمال الصعيد من المتوقع أن لا تتجاوز  4 درجات مئوية.


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تعديل جدول تشغيل القطار الكهربائى اليوم لهذا السبب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق