رسالة أم عدم ثقة، جدل بسبب "مسدس الشرع" خلال لقائه مع وفد عراقي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:55 صباحاً - بمسدس على خصره، هكذا أثار قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الجدل خلال لقائه رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري، اهتماما واسعا على مواقع التوصل.

وتداول ناشطون صورًا ومقطع فيديو للقاء الشرع (أبو محمد الجولاني) بالشطري، ويظهر فيها أن الشرع يحمل مسدسًا تحت سترته.

وتباينت الآراء حول دلالة حمل الشرع مسدسا خلال لقاء، وسط تساؤلات عن علاقة ذلك بخصوصية لقاء الوفد العراقي الأمني.

— Sfouk Alsheikh (@SFOUK_AL_SHEIKH) https://twitter.com/SFOUK_AL_SHEIKH/status/1872419111181189152?ref_src=twsrc%5Etfw

وبينما ربط ناشطون الأمر بخلفية الشرع العسكرية وطبيعته الحذرة، اعتبر آخرون أن هناك حالة من "عدم الثقة" من الإدارة السورية الجديدة تجاه العراق.

وذهب ناشطون آخرون إلى أكثر من ذلك بالقول إن حمل المسدس "رسالة" مبطنة أراد الشرع توجيهها إلى الوفد العراقي.

وقال متابع:" اتوقع ان حمل الشرع للمسدس في لقاء اليوم جاء ردًا على دخول المرافق للوفد العراقي مع حقيبة الحماية ( الدرع الواقي ) وهذه أول مرة نشاهد دخول مرافقة بهذا الشكل مع الوفود التي التقاها احمد الشرع.

يذكر أن الوفد العراقي أجرى مع القيادة السورية الجديدة مباحثات تركزت على الجانب الأمني، ولا سيما أمن الحدود المشتركة بين البلدين وخطر تنظيم داعش، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

موقف الإدارة السورية الجديدة

وأشارت إلى أن الوفد العراقي عرض تصورات وطلبات بغداد حول احترام الأقليات والمقدسات، موضحة أن الإدارة السورية الجديدة أبدت دعمها لمطالب العراق ومخاوفه بما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها.

وأعلنت القيادة العامة السورية، برئاسة أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.

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