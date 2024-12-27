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أنشيلوتي يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

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أنشيلوتي يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - فاز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

أنشيلوتي يتفوق على جاسبريني وجوارديولا

وتفوق المدرب المخضرم على كل من؛ جيان بييرو جاسبريني، مدرب أتالانتا، وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وتشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ولويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

ونال كارليتو، الجائزة بفضل الإنجازات التي حققها مع ريال مدريد خلال العام الحالي، بعد التتويج ب5 بطولات (الدوري، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية).

كان جاسبريني، قد توج بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، بينما فاز جوارديولا بالدوري الإنجليزي، ودرع المجتمع مع السماوي، أما ألونسو فتمكن من الفوز بالدوري الألماني عن جدارة كبيرة، وأخيرا توج دي لافوينتي بأمم أوروبا مع اللاروخا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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