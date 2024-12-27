أنشيلوتي يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - فاز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

أنشيلوتي يتفوق على جاسبريني وجوارديولا

وتفوق المدرب المخضرم على كل من؛ جيان بييرو جاسبريني، مدرب أتالانتا، وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وتشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ولويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

ونال كارليتو، الجائزة بفضل الإنجازات التي حققها مع ريال مدريد خلال العام الحالي، بعد التتويج ب5 بطولات (الدوري، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية).

كان جاسبريني، قد توج بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، بينما فاز جوارديولا بالدوري الإنجليزي، ودرع المجتمع مع السماوي، أما ألونسو فتمكن من الفوز بالدوري الألماني عن جدارة كبيرة، وأخيرا توج دي لافوينتي بأمم أوروبا مع اللاروخا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.