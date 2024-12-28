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الليرة السورية تحاول التعافي مقابل الدولار، وصلت لهذا المستوى صباح اليوم - أخبار كلمتك

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الليرة السورية تحاول التعافي مقابل الدولار، وصلت لهذا المستوى صباح اليوم - أخبار كلمتك

الليرة السورية تحاول التعافي مقابل الدولار، وصلت لهذا المستوى صباح اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - الليرة السورية، شهدت سعر الليرة السورية حالة من التعافي النسبي مقابل الدولار بحركة التعاملات الصباحية اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، وذلك بعد انهيار كبير خلال الأيام الماضية جراء الأحداث في سوريا. 

اقرأ التالي: أسعار الليرة السورية آخر تحديث 

 

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سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

 وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الآن حوالي 12900 ليرة  للشراء، و13400 ليرة للبيع.

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سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

العملة السورية (الليرة) أسرع من تأثرت بتداعيات الحرب والأحداث

 ومن الملاحظ أيضًا أن العملة السورية (الليرة) أسرع من تأثر بتداعيات الحرب والأحداث حيث تراجع سعرها وشهدت اضطرابا أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة.

 

الليرة السورية
الليرة السورية

 

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري الآن حوالي 264 ليرة سورية للبيع. 

 

الليرة السورية
الليرة السورية

 

ما هي تأثيرات انهيار الليرة السورية على الاقتصاد العالمي؟

  • ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ تتباين ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ.
  • ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
  • ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

 

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

 

 

كيف يؤثر انهيار الليرة السورية على التجارة الدولية؟

ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

كما ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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