وزير الري يتابع أعمال هيئة المساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لاستعراض أعمال الهيئة العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها.

أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة

وخلال الاجتماع استعراض عدد من أعمال وأنشطة هيئة المساحة فيما يخص أعمال الرفع المساحى وتثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة.

تطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال هيئة المساحة

وأكد الدكتور سويلم أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال هيئة المساحة لتسهيل الإجراءات والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، موجها بقيام الأجهزة المختصة بهيئة المساحة بإعداد خطة تنفيذية ببرنامج زمني لأعمال التحول الرقمي للبيانات الموجودة بالهيئة والمديريات التابعة لها، علي أن تشتمل هذه الخطة على تقييم للوضع الحالي للبنية التحتية التقنية بالهيئة، والخطوات والأسس المتبعة لتنفيذ هذه الخطة، والمستهدفات من الخطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين، على أن يتم البدء بعدد من مديريات المساحة تمهيدا للتوسع لاحقا فى هذه المنظومة الإليكترونية، مع وضع إطار واضح لتحديث البيانات بشكل مستمر بعد تنفيذ التحول الرقمي لضمان استدامة المنظومة الإلكترونية الجديدة.

تعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحى، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.

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