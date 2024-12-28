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الرياضة - 11:01 - «اللي بيحب ربنا يجي الجنازة».. أول تعليق من نشوى مصطفى على وفاة زوجها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - «اللي بيحب ربنا يجي الجنازة».. أول تعليق من نشوى مصطفى على وفاة زوجها - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - «اللي بيحب ربنا يجي الجنازة».. أول تعليق من نشوى مصطفى على وفاة زوجها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:01 صباحاً - علقت الفنانة نشوى مصطفى، على وفاة زوجها محمد عماد، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

أول تعليق من نشوى مصطفى على وفاة زوجها

وجاء أول تعليق من نشوى مصطفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تطالب من الجميع حضور جنازة زوجها، قائلة: «اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو ولادى».

وفاة زوج نشوى مصطفى

موعد ومكان جنازة زوج نشوى مصطفى

وتابعت نشوى مصطفى: «تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، ابوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، اللّه يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب».

وفاة زوج نشوى مصطفى

وفاة زوج نشوى مصطفى

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى، وفاة زوجها محمد عماد، عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك»، دون الكشف عن تفاصيل أو أسباب الوفاة.

من هو زوج نشوى مصطفى؟

ويدعى زوج نشوى مصطفى، محمد عماد، وكان يعمل رجل أعمال، وكان يفضل الابتعاد عن الأضواء والشهرة، وتم خطبته من الفنانة عن طريق «صالونات»، وقد تزوجا في عام 1993.

وفاة زوج نشوى مصطفى

ونجحت الزيجة بينهما، واستمرت لمدة 30 عامًا، وأنجبا طفلين «عبد الرحمن ومريم»، وبالرغم من ابتعاد زوجها عن الأضواء، لكنه داعم لزوجته في مسيرتها الفنية الطويلة التي امتدت لسنوات عديدة، حيث لم يبد أي تحفظات تجاه عمل زوجته في الفن، بل كان دائمًا داعمًا لها ولأطفالهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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