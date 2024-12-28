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نجم ليفربول يبلغ النادي بشأن الرحيل إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

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نجم ليفربول يبلغ النادي بشأن الرحيل إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يبلغ النادي بشأن الرحيل إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً -  كشفت تقارير صحفية أن ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله داخل ملعب آنفيلد، في ظل قرب انتهاء عقده مع النادي في يونيو المقبل.

وارتبط اسم الدولي الإنجليزي بالانتقال إلى ريال مدريد طوال الفترة الماضية، في ظل رغبة مسؤولي الميرينجي في تعزيز الجبهة اليمنى بعنصر مميز. 

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألكسندر أرنولد أبلغ مسؤولي الريدز برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2025.

 

يأتي ذلك في ظل محاولات مسؤولي ليفربول لإقناع صاحب الـ26 عاما بالتوقيع على عقد جديد، يبقيه بملعب آنفيلد لسنوات أخرى مقبلة.

لكن بحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فإن أرنولد يفضل عدم القيام بهذه الخطوة حاليا، بل يسعى للرحيل مجانا صوب ملعب سانتياجو برنابيو.

ويخشى نادي ليفربول فقدان بعض نجومه البارزين، ممن تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، وعلى رأسهم محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك.

واصل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ18. 

وابتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط كاملة عن أرسنال أقرب ملاحقيه علاوة على وجود مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون. 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

1 ليفربول 42 نقطة
2 آرسنال 36 نقطة
3 تشيلسي 35 نقطة
4 نوتينغهام فورست 34 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
6 بورنموث 29 نقطة
7 مانشستر سيتي 28 نقطة
8 فولهام 28 نقطة
9 أستون فيلا 28 نقطة
10 برايتون 26 نقطة
11 برينتفورد 24 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 23 نقطة
13 وست هام يونايتد 23 نقطة
14 مانشستر يونايتد 22 نقطة
15 إيفرتون 17 نقطة
16 كريستال بالاس 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 15 نقطة
18 ليستر سيتي 14 نقطة
19 إبسويتش تاون 12 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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