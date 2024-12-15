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الخطيب يجتمع مع مجلس الأهلي في قطر لبحث أسباب الخسارة أمام باتشوكا - أخبار كلمتك

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الخطيب يجتمع مع مجلس الأهلي في قطر لبحث أسباب الخسارة أمام باتشوكا - أخبار كلمتك

الخطيب يجتمع مع مجلس الأهلي في قطر لبحث أسباب الخسارة أمام باتشوكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة مع خالد مرتجي نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة فى قطر، وأيضًا مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة داخل مقر إاقامة الفريق في العاصمة القطرية الدوحة من أجل بحث أسباب الخسارة أمام باتشوكا أمس في كأس الإنتركونتيننتال؛ حيث جاءت الجلسة بشكل ودي لمناقشة ما حدث في المباراة وأسباب خسارة فرصة التأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة ريال مدريد.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم الأحد قادمة من قطر بعد خسارة نصف نهائي الإنتركونتيننتال أمام باتشوكا المكسيكي؛ حيث تغادر بعثة الأحمر العاصمة القطرية الدوحة ظهرًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

وخسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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