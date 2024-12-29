السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إجراء بعض التعديلات فى ترکیب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس، من قطارات روسى عادية إلى قطارات روسى مكيف، وشملت قطارين أرقام ١٦٠ / ١٥٩ القاهرة / أسوان وبالعكس، وتضمن تعديل تركيب القطارين الآتى:

اعتبارا من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٦٠ على خط القاهرة / الأقصر وقطار رقم ١٥٩ على خط الاقصر / القاهرة من عربات روسى تهوية ديناميكة إلى عربات روسى مكيفة درجة ثالثة.

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