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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إجراء بعض التعديلات فى ترکیب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس، من قطارات روسى عادية إلى قطارات روسى مكيف، وشملت قطارين أرقام ١٦٠ / ١٥٩ القاهرة / أسوان وبالعكس، وتضمن تعديل تركيب القطارين الآتى:

اعتبارا من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٦٠ على خط القاهرة / الأقصر وقطار رقم  ١٥٩ على خط الاقصر / القاهرة من عربات روسى تهوية ديناميكة إلى عربات روسى مكيفة درجة ثالثة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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