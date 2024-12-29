تفاصيل جديدة وصادمة بشأن قيام عصابة بالهجوم على امرأة بتعز أثناء نومها - أخبار كلمتك

تعرضت امرأة عجوز لاعتداء وصل حد القتل ليلاً من قبل مجموعة من الأشخاص في محافظة تعز منطقة الامجود مديرية شرعب السلام.

وكان الشاب محمد طاهر الصلاحي قد ذكر في منشور له تفاصيل الحادثة معززة بالصور وطريقة الاعتداء على والدته المسنة محملا كل المعنيين المسؤولية الكاملة في حال عدم انصافها.

الاعتداء تم من قبل شخصين قبل أن يحاولوا خنقها وضرب رأسها على الأرض قاصدين التخلص منها لو لا صراخها وحضور الجيران.

محمد طاهر أوضح أن هناك دلائل واثار مهمة تركها المعتدين من ملابس وأحذية وغيره وهي كفيلة بكشف الحقيقة وانتزاع اعترافات الجناة ومحاسبتهم على فعلتهم التي تجاوزت كافة القيم والأخلاق.

الجدير بالذكر أن مثل هذه العصابات وأغلبها تهاجم السكان بغرض السرقة ونهب الأموال وقد سبق أن حدثت العديد من هذه الأحداث المماثلة في مناطق شرعب السلام ومديرية العدين المجاورة.

وكان المواطنين ورجال الأمن قد كشفوا عن عصابة قبل عامين عندما قام مجموعة من الأشخاص بمهاجمة عجوز بنفس الطريقة في منطقة الصومعة بالافيوش مديرية مذيخرة المجاورة للامجود حيث تم استعادة كمية من الذهب والعقيق والفرنصاوي لاحقا.

الجدير بالذكر في القضية السابقة تم إنقاذ المرأة من قبل أحد المعتدين بعد أن تناول آخر بلكة اسمنتية قائلا لهم لا بد من التخلص منها حتى لا ننكشف لكنه أوقفه وقد أكدت المرأة نفسها كافة التفاصيل التي دارت وتم تاديبهم وسجنهم.

وتزايدت هذه الجرائم منذ سيطرة مليشيا الحوثي على البلاد ما أدى إلى توسيع دائرة الفقر والجريمة وانهيار الوضع المعيشي وانتشار المسلحين وعصابات السرقة وجرائم القتل.