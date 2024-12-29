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تفاصيل جديدة وصادمة بشأن قيام عصابة بالهجوم على امرأة بتعز أثناء نومها - أخبار كلمتك

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تفاصيل جديدة وصادمة بشأن قيام عصابة بالهجوم على امرأة بتعز أثناء نومها - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة وصادمة بشأن قيام عصابة بالهجوم على امرأة بتعز أثناء نومها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:52 مساءً - كلمتك: خاص

 

تعرضت امرأة عجوز لاعتداء وصل حد القتل ليلاً  من قبل مجموعة من الأشخاص في محافظة تعز منطقة الامجود مديرية شرعب السلام.

وكان الشاب محمد طاهر الصلاحي قد ذكر في منشور له تفاصيل الحادثة معززة بالصور وطريقة الاعتداء على والدته المسنة محملا كل المعنيين المسؤولية الكاملة في حال عدم انصافها.

الاعتداء تم من قبل شخصين قبل أن يحاولوا خنقها وضرب رأسها على الأرض قاصدين التخلص منها لو لا صراخها وحضور الجيران.

 

محمد طاهر أوضح أن هناك دلائل واثار مهمة تركها المعتدين من ملابس وأحذية وغيره وهي كفيلة بكشف الحقيقة وانتزاع اعترافات الجناة ومحاسبتهم على فعلتهم التي تجاوزت كافة القيم والأخلاق.

الجدير بالذكر أن مثل هذه العصابات وأغلبها تهاجم السكان بغرض السرقة ونهب الأموال وقد سبق أن حدثت العديد من هذه الأحداث المماثلة في مناطق شرعب السلام ومديرية العدين المجاورة.

وكان المواطنين ورجال الأمن قد كشفوا عن عصابة قبل عامين عندما قام مجموعة من الأشخاص بمهاجمة عجوز بنفس الطريقة في منطقة الصومعة بالافيوش مديرية مذيخرة المجاورة للامجود حيث تم استعادة كمية من الذهب والعقيق والفرنصاوي لاحقا.

الجدير بالذكر في القضية السابقة تم إنقاذ المرأة من قبل أحد المعتدين بعد أن تناول آخر بلكة اسمنتية قائلا لهم لا بد من التخلص منها حتى لا ننكشف لكنه أوقفه وقد أكدت المرأة نفسها كافة التفاصيل التي دارت وتم تاديبهم وسجنهم.

وتزايدت هذه الجرائم منذ سيطرة مليشيا الحوثي على البلاد ما أدى إلى توسيع دائرة الفقر والجريمة وانهيار الوضع المعيشي وانتشار المسلحين وعصابات السرقة وجرائم القتل.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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