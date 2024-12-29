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جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم السماح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل مجددا - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم السماح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل مجددا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم السماح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل مجددا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنه لن يسمح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل مجددا، زاعما أن لديه القدرة الأفضل لمراقبة أنشطة أنشطة المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

العدوان على مستشفى كمال عدوان 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلت صحيفة هآرتس العبرية، أن عمليات عناصره في جباليا أدت إلى قطع الاتصال بين مدينة غزة وشمال القطاع.

إدانة الأزهر لجريمة الاحتلال فى مستشفى كمال عدوان


أدان الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الإرهابي في قطاع غزة، والتي كان آخرها إحراقه لمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدافه المرضى والأطباء، واستشهاد عشرات الأبرياء، واعتقاله للأطباء والمسعفين والممرضين وإجبارهم على خلع ملابسهم واختطافهم لأماكن مجهولة، في جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تصدر إلا عن عصابات معدومة الرحمة والأخلاق، ووحوش مجردة من كل معاني الإنسانية.

وأكد الأزهر، أن استهداف المرضى والمصابين في المستشفيات ودور الرعاية الصحية هي جريمة أخلاقية بشعة ستسجل في التاريخ بدماء هؤلاء الأبرياء، وستبقى شاهدة على العار الذي ارتكبه هؤلاء الإرهابيون ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح ويدعمونهم في ميادين السياسة لارتكاب المزيد من الجرائم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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