جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:25 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية، عقب تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط البلاد.



وقال جيش الاحتلال في بيان له: "تقرير أولي – انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل عقب إطلاق قذيفة من اليمن. التفاصيل قيد المراجعة".

وأوضح جيش الاحتلال في بيان آخر، أنه "عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية. دوت صفارات الإنذار من الصواريخ والقذائف بعد احتمال سقوط حطام نتيجة اعتراض الصاروخ".



من جانبه، قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" في بيان له إنه "لم ترد تقارير حول سقوط ضحايا باستثناء حالات قلق وأشخاص أصيبوا في الطريق إلى منطقة محمية".

وأمس، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية في محيطه ومحطة لتوليد الكهرباء في الضواحي الجنوبية لصنعاء، وكذلك ميناءي الحديدة (غرب اليمن) ورأس عيسى النفطي (شمال غربي مدينة الحديدة) ومحطة لتوليد الكهرباء شمال مدينة الحديدة، أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين، حسب ما أفادت مصادر لـ "ريا نوفوستي".



وتأتي الغارات الإسرائيلية على اليمن غداة إعلان الحوثيين شن هجوم بطائرتين مسيرتين على هدف وصفته بـ "الحيوي والحساس" في تل أبيب وسط إسرائيل، والمنطقة الصناعية في عسقلان (جنوب)، وهو الثالث خلال 24 ساعة، ضمن الهجمات التي تنفذها الجماعة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر العام الماضي.

سبق ذلك بساعات إعلان "أنصار الله"، مهاجمة هدفين عسكريين في تل أبيب وسط إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع (فلسطين2)، خلال عمليتين منفصلتين.

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