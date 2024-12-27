تصريح جديد بشأن الضربة الإسرائيلية على صنعاء - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشأن الضربة الإسرائيلية على صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يشيد بمواقف قيادة المملكة العربية السعودية من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يشيد بمواقف قيادة المملكة العربية السعودية من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني - أخبار كلمتك

اول تصريح للسفير السعودي ويكشف تفاصيل تقديم هذا المبلغ لليمن - أخبار كلمتك

اول تصريح للسفير السعودي ويكشف تفاصيل تقديم هذا المبلغ لليمن - أخبار كلمتك

أنا البلد، تضع محمد رمضان في مأزق مع جمهوره: بيقلد مسابقة أحمد العوضي ومش هيكسب حد - أخبار كلمتك

أنا البلد، تضع محمد رمضان في مأزق مع جمهوره: بيقلد مسابقة أحمد العوضي ومش هيكسب حد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - هل يرتفع سعر الذهب مع اقتراب رأس السنة الجديدة وزيادة الطلب لتقديم الهدايا؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - هل يرتفع سعر الذهب مع اقتراب رأس السنة الجديدة وزيادة الطلب لتقديم الهدايا؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «التنظيم والإدارة»: إتاحة الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «التنظيم والإدارة»: إتاحة الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

سلوفاكيا ترحب باستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا - أخبار كلمتك

سلوفاكيا ترحب باستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

نيمار يحصد جائزة شرفية على هامش حفل جلوب سوكر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نيمار يحصد جائزة شرفية على هامش حفل جلوب سوكر - أخبار كلمتك

نيمار يحصد جائزة شرفية على هامش حفل جلوب سوكر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - حصد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق الهلال السعودي، جائزة خاصة في حفل جوائز جلوب سوكر، الذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية، مساء اليوم الجمعة.

وتسلم نيمار، جائزة شرفية في الحفل، تقديرًا لمسيرته الكروية.

أرقام نيمار في مسيرته الكروية

وخلال مسيرته، فاز نيمار بعدد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، والدوري الفرنسي 5 مرات، وذهبية أولمبياد 2016.

كما يعتبر نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل في كل البطولات برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة دولية.

لكن صاحب الـ32 عامًا لم يلعب في عام 2024 سوى 42 دقيقة مقسمة على مباراتين مع الهلال في دوري النخبة الآسيوي؛ بسبب الإصابات.

كما لم يشارك النجم البرازيلي بقميص الزعيم منذ انضمامه إليه صيف 2023 سوى في 7 مباريات بكل البطولات.

وبخلاف نيمار، فاز من الدوري السعودي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، بجائزة أفضل مدرب في 2024 بالشرق الأوسط من "جلوب سوكر"، فيما حصد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، جائزة أفضل لاعب في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بشير التابعي: الزمالك خارج المنافسة على الدوري والإدارة تصدر بيانات فقط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق