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رونالدو يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في كل العصور - أخبار كلمتك

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رونالدو يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في كل العصور - أخبار كلمتك

رونالدو يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في كل العصور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل هداف في كل العصور من جلوب سوكر، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، في دبي بالإمارات.

رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2024

تُوج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024، المقدمة من جلوب سوكر.

وتعد هذه هي المرة الثانية تواليا التي يتوج فيها النجم البرتغالي بالجائزة، بعدما حصدها العام الماضي 2023، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع "العالمي".

وتفوق رونالدو على العديد من اللاعبين في الجائزة، وهم السعودي سالم الدوسري والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال) والجزائري رياض محرز (أهلي جدة) والمغربي سفيان رحيمي والباراجواياني كاكو (العين) والمغربي مراد باتنا (الفتح).

رونالدو أفضل لاعب بالعالم من جلوب سوكر خلال 6 مناسبات سابقة

وسبق وأن توج كريستيانو رونالدو صاحب الـ39 عاما بجائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر خلال 6 مناسبات سابقة.

وتعد جائزة جلوب سوكر واحدة من أقوى الجوائز التي تمنح للرياضيين حول العالم بشكل سنوي، حيث يتم من خلالها مكافأة أفضل اللاعبين والوكلاء والمدربين والأندية ورؤساء أندية على أدائهم على مدار العام الميلادي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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