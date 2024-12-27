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جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدتي يارون وميس الجبل بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدتي يارون وميس الجبل بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدتي يارون وميس الجبل بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:50 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عمليات تفجير لعدد من المنازل في بلدة يارون وميس الجبل بجنوب لبنان.

إسرائيل تواصل هدم وجرف المنازل والبساتين في الجنوب اللبناني

وبالأمس الخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر عسكرية، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في لبنان أكثر من 60 يوما خلافا لما هو متفق عليه.

وفي وقت سابق، ندد وزير الزراعة في  الحكومة اللبنانية عباس الحاج حسن، بالاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرف البساتين والممتلكات في جنوب لبنان.

وقال الوزير: "يكرر العدو الإسرائيلي اعتداءاته المدانة بشدة على الأراضي اللبنانية وكان آخرها جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة على مقربة من مقر قوات اليونيفيل".

وأضاف أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا لسيادتنا وتهديدًا لأمننا الغذائي ويعرض ثروات الوطن وسيادته ومصدر رزق المزارعين لخطر كبير".

 لبنان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية وقف الاعتداءات الاسرائيلية

وطالب "المجتمع الدولي و اليونيفيل بتحمل مسئولياتهم لوقف هذه الاعتداءات وحماية مزارعينا".ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على قرى وبلدات الجنوب، حيث نسف عددا من المنازل في بلدة كفركلا. 
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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